Magnum T A critica Tiffany Stratton | Non è abbastanza matura

Una leggenda del wrestling non ha affatto gradito l’attacco verbale dia Charlotte Flair avvenuto durante SmackDown. L’ex campione NWA degli Stati Uniti,T.A., ha duramenteto le parole della giovane lottatrice, definendole poco professionali. Dopo l’accaduto, i fan sono ancora più coinvolti dalla faida tra Charlotte Flair e, che si fa sempre più personale in vista di WrestleMania 41. Secondo alcune indiscrezioni, le due avrebbero improvvisato gran parte del loro scambio di battute, rendendo il segmento visibilmente teso e a tratti imbarazzante.T.A., intervenuto nel podcast The Four Horsemen Network, ha detto la sua sul comportamento didurante il promo, esprimendo forte disapprovazione:“Mogli, famiglia, figli: sono argomenti off limits.