Luis Henrique Inter in Francia attaccano l’obiettivo nerazzurro | Irriconoscibile da settimane forse è il momento di cederlo!

Da quando è diventato l'obiettivo numero uno del mercato Inter, Luis Henrique non sembra se la stia passando benissimo all'Olympique Marsiglia. La squadra di De Zerbi ha perso per 3 a 0 lo scontro diretto col Monaco per la qualificazione alla prossima Champions League e le critiche tra tifosi e stampa sono state feroci nei confronti dell'esterno brasiliano: tra i peggiori in campo, ha anche sbagliato un clamoroso gol a porta praticamente sguarnita. Ecco cosa hanno scritto di lui L'Equipe e il portale Le Phocéeen.

L'EQUIPE – «Approssimativo nella propria metà campo e goffo nella fase offensiva».

LE PHOCÉEEN – «Irriconoscibile per diverse settimane, il brasiliano ha accumulato errori difensivi e ha perso ogni influenza offensiva.

L’arrivo di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria ne è il primo segnale: un investimento in prospettiva, certo, ma anche un messaggio chiaro. Classe 2001, brasiliano, gioca all’Olympique Marsiglia e ha tutto quello che piace al mondo Inter: dribbling, velocità, fame.

