Palermotoday.it - Ritorna l'horror al Rouge et Noir: “Cure” di Kiyoshi Kurosawa al cinema in versione restaurata

Leggi su Palermotoday.it

Martedì 15 aprile alle 21:30l'et: in programma(1997) di, inin 4K e in lingua originale con sottotitoli in italiano (VM14).“C’è questa sensazione di terrore che scorre lungo i nervi. È qualcosa che solosa.