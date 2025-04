Addio a Mario Vargas Llosa lo scrittore premio Nobel per la letteratura

A riferire l'accaduto alla stampa è stato il figlio Alvaro tramite i social. Lo scrittore e drammaturgo peruviano naturalizzato spagnolo è deceduto a Lima in Perù all'età di 89 anni.

È morto Mario Vargas Llosa - Nobel per la letteratura

Nel 1990 si candidò alle presidenziali ma fu sconfitto da Fujimori. Simpatizzante di Fidel Castro, in seguito sposò il liberalismo. Nel 2010 fu insignito del Nobel per aver raccontato la "cartografia delle strutture del potere" e aver descritto "l'immagine della resistenza, della rivolta e della sconfitta dell'individuo".

Addio a Mario Vargas Llosa : il mondo piange un gigante della letteratura

La motivazione del premio sottolineava la sua capacità di raccontare la “cartografia delle strutture del potere”, unita a una profonda riflessione sull’individuo, la resistenza e la sconfitta.

Il pugno di Mario Vargas Llosa a Gabriel Garcìa Marquez : la lite che chiuse una storica amicizia

Una delle più note fu la rottura della sua lunga amicizia con Gabriel Garcìa Marquez, sul quale aveva scritto anche la tesi che gli fece ottenere il dottorato all'Università Complutense di Madrid.

