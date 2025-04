Fallita truffa dello specchietto a Origgio ecco come

truffatori che prendono di mira chi è al volante e gli anziani in casa. La gente, grazie alle continue allerta delle forze dell’ordine e agli incontri anti-truffa tenuti nei Centri anziani, è sempre più attenta e diffidente, cosicché il più delle volte i malviventi si ritrovano sbattute in faccia . Ilnotiziario.net - Fallita truffa dello specchietto a Origgio, ecco come Leggi su Ilnotiziario.net Hanno vita sempre meno facile itori che prendono di mira chi è al volante e gli anziani in casa. La gente, grazie alle continue allerta delle forze dell’ordine e agli incontri anti-tenuti nei Centri anziani, è sempre più attenta e diffidente, cosicché il più delle volte i malviventi si ritrovano sbattute in faccia .

