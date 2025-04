Addio a Mario Vargas Llosa gigante della letteratura latinoamericana e premio Nobel

Mario Vargas Llosa, tra le voci più autorevoli della letteratura mondiale e premio Nobel per la letteratura nel 2010, si è spento a Lima il 13 aprile 2025 all’età di 89 anni. A dare la notizia sono stati i suoi figli, che hanno parlato di una morte serena, avvenuta in famiglia, tramite un post su X.It is with deep sorrow that we announce that our father, Mario Vargas Llosa, passed away peacefully in Lima today, surrounded by his family.@morganavll pic.twitter.com/c6HgEfyaIe— Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) April 14, 2025Con opere celebri come La città e i cani, Conversazione nella Cattedrale e La festa del caprone, Vargas Llosa ha lasciato un’impronta profonda nel panorama letterario mondiale. Figura chiave del Boom latinoamericano degli anni ’60 e ’70, ha contribuito a portare la narrativa sudamericana all’attenzione internazionale, affrontando tematiche complesse come il potere, la dittatura, la libertà e la condizione umana. Corrieretoscano.it - Addio a Mario Vargas Llosa, gigante della letteratura latinoamericana e premio Nobel Leggi su Corrieretoscano.it , tra le voci più autorevolimondiale eper lanel 2010, si è spento a Lima il 13 aprile 2025 all’età di 89 anni. A dare la notizia sono stati i suoi figli, che hanno parlato di una morte serena, avvenuta in famiglia, tramite un post su X.It is with deep sorrow that we announce that our father,, passed away peacefully in Lima today, surrounded by his family.@morganavll pic.twitter.com/c6HgEfyaIe— Álvaro(@AlvaroLl) April 14, 2025Con opere celebri come La città e i cani, Conversazione nella Cattedrale e La festa del caprone,ha lasciato un’impronta profonda nel panorama letterario mondiale. Figura chiave del Boom latinoamericano degli anni ’60 e ’70, ha contribuito a portare la narrativa sudamericana all’attenzione internazionale, affrontando tematiche complesse come il potere, la dittatura, la libertà e la condizione umana.

