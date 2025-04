Lapresse.it - All’asta raro diamante blu del Maharaja di Indore: vale tra i 35 e i 50 milioni di dollari

Une storicoblu intenso di oltre 23 carati sarà messoda Christie’s il 14 maggio a Ginevra, in Svizzera. La gemma era un tempo di proprietà deldi. Il valore stimato è tra 35 e 50di.È “ilblu più importante mai messo in vendita”, secondo Rahul Kadakia, responsabile internazionale dei gioielli di Christie’s. L’origine delaggiunge un tocco di mistero. È stato scoperto nelle leggendarie miniere di Golconda, nell’India centro-meridionale, note per aver prodotto alcuni dei diamanti più famosi al mondo, tra cui ilHope.