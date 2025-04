Spal cede 2-1 all' Albinoleffe | generosità e imprecisione costano caro

Spal generosa ma imprecisa cede per 2-1 in casa dell'Albinoleffe, in una gara ricca di emozioni e occasioni mancate. Gli estensi pagano cara l'assenza di concretezza sotto porta, specie in un secondo tempo dominato. Partenza a razzo per i biancazzurri, che nei primi minuti guadagnano ben sei calci d'angolo consecutivi senza riuscire a incidere. L'inerzia è tutta per la Spal, al 18' un cross ben messo in area dalla trequarti pesca Camara, bravo a liberarsi e calciare a colpo sicuro: miracoloso l'intervento di un difensore dell'Albinoleffe, che salva con la punta del piede. Ancora Camara pericoloso al 24', si gira bene e serve Tarolli, che calcia con forza trovando la risposta del portiere padrone di casa. Sul capovolgimento di fronte, brivido per la Spal: Daha brucia Osti e mette in mezzo, ma Kane è provvidenziale nel liberare l'area con Stagni fuori dai pali.

