Schianto sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria 20enne ferito gravemente | incidente a Eboli

incidente stradale sull'A3 in direzione Napoli. ferito gravemente un ragazzo di 20anni. Soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Eboli.

Incidente sull'A2 - all'altezza di Eboli : gravemente ferito un giovane

. . Una Matiz è sbandata per cause da accertare: ferito un ventenne, estratto dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco. Il ragazzo con politrauma è stato soccorso con una ambulanza del Vopi e l’auto medica per.

Drammatico schianto all’alba : giovane di 20 anni rimane gravemente ferito nello scontro tra l’auto che guidava ed un camion. L’incidente lungo via Cisternense nel comune di Velletri

L’ipotesi del colpo di sonno alla guida Alla guida della BMW si trovava un cittadino pakistano di 20 anni, diretto verso Cisterna. Mattina drammatica a Velletri: violento impatto tra un’auto e un camion Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore del giorno lungo la via Cisternense, nel tratto compreso tra la rotatoria dei Cinque Archi e il carcere di Contrada Lazzaria, a Velletri.

Lite per il parcheggio - 34enne colpito a martellate in testa a Napoli : ferito gravemente

L'aggressione a Pianura. Indagano i carabinieri. Picchiato selvaggiamente a martellate in testa, 34enne finisce in ospedale a Napoli. Continua a leggere .

