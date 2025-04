L’ultimo giorni di Howard Phillip Lovecraft | rimpianti e rimorsi dall’orrore cosmico

L'ultimo giorno di Howard Phillips Lovecraft ci si interroga sul più grade mistero legato al romanziere di Providence. Quando il 15 marzo del 1937 Lovecraft lascia questo mondo, termina la sua esistenza terrena, ma il suo mito sta iniziando a prendere forma, venendo recuperato e valorizzato. Lovecraft rientra nella schiera di autori incompresi dal proprio tempo, menti che non hanno trovato quiete nella propria contemporaneità, venendo elevati nell'Olimpo della letteratura dalle generazioni successive.Ripensando alla figura di Lovecraft, non si può fare a meno di notare una certa drammaticità. E' questo elemento a suggestionare Romuald Giulivo e Jakub Rebelka, che con il loro L'ultimo giorno di Howard Phillips Lovecraft indagano fantasiosamente nell'animo dell'uomo, ancor prima che nella mitologia del creatore dell'orrore cosmico.

Chi ha bazzicato il ciclo di Cthulhu sa di cosa parliamo. Prima di Stephen King e di George R. Il titolo del saggio, Yog-Sothothery, rievoca la cosmogonia da lui stesso elaborata e fa riferimento a una divinità gravida di significati.

