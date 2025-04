Sport.quotidiano.net - Ancona trionfa in memoria di Totò Mazzarano: vittoria emozionante contro il Notaresco

I dorici vincono davanti ai figli diche prima della partita ricevono da Vincenzo Guerini, in un momento, una maglia biancorossa con il numero 5, indel padre, indimenticato ex biancorosso scomparso circa un anno fa. Massimo Gadda nel dopo partita parte da qui, visibilmente emozionato: "Una bellaper tutti noi, mi emoziona questa cosa, sono stati insieme a noi anche ieri sera, i figli di, siamo tutti contenti che questasua giunta proprio con loro allo stadio". Poi passa all’analisi della partita, della prestazione, di un successo che rilancia l’proprio nel complicato momento societario: "Abbiamo cercato di vincerla, volevamo farlo, e ci abbiamo provato con continuità, a volte commettendo anche degli errori, ma non abbiamo mai mollato, e alla fine siamo stati premiati con unameritata.