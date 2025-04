Sassuolo domina la Serie B | promozione vicina sotto la guida di Fabio Grosso

SassuoloCi ha messo appena un mese, il Sassuolo, per capire la Serie B. Sebbene, alla vigilia, tutti pensassero che avrebbe fatto un campionato a parte, cosa che poi in effetti si è verificata, un conto sono i ragionamenti teorica, un altro è l’atto pratico e così, ancora ad agosto, la partenza della squadra di Fabio Grosso era stata al rallentatore: pari a Catanzaro (1-1), vittoria col Cesena (2-1), altro pareggio a Bari (1-1) e, infine, la sconfitta casalinga con la Cremonese, l’1-4 del 31 agosto. Cinque punti in 4 partite, poco, ma attenzione: non può sfuggire all’analisi che, sino ad allora, il mercato fosse ancora aperto, e un giorno sì e l’altro pure vi erano voci sui potenziali addii di questo o quell’altro giocatore, sostanzialmente i vari Thorstvedt, Laurienté e Bajrami (l’unico che poi se n’è andato per davvero), e con ancora da risolvere la questione relativa ai portieri. Sport.quotidiano.net - Sassuolo domina la Serie B: promozione vicina sotto la guida di Fabio Grosso Leggi su Sport.quotidiano.net di Lorenzo LonghiCi ha messo appena un mese, il, per capire laB. Sebbene, alla vigilia, tutti pensassero che avrebbe fatto un campionato a parte, cosa che poi in effetti si è verificata, un conto sono i ragionamenti teorica, un altro è l’atto pratico e così, ancora ad agosto, la partenza della squadra diera stata al rallentatore: pari a Catanzaro (1-1), vittoria col Cesena (2-1), altro pareggio a Bari (1-1) e, infine, la sconfitta casalinga con la Cremonese, l’1-4 del 31 agosto. Cinque punti in 4 partite, poco, ma attenzione: non può sfuggire all’analisi che, sino ad allora, il mercato fosse ancora aperto, e un giorno sì e l’altro pure vi erano voci sui potenziali addii di questo o quell’altro giocatore, sostanzialmente i vari Thorstvedt, Laurienté e Bajrami (l’unico che poi se n’è andato per davvero), e con ancora da risolvere la questione relativa ai portieri.

Sassuolo festeggia la promozione in Serie A grazie al pareggio Mantova-Spezia

In vantaggio con Aurelio al 188’ del primo tempo, in fuga in avvio di ripresa con la seconda rete, i liguri sembravano aver vita facile, ma poi il diavolo ci ha messo lo zampino.

Sassuolo verso la storia : record di Serie B nel mirino

Altro record possibile è quello del maggior numero di gol segnati, che verosimilmente cadrà anche abbastanza presto: appartiene al Milan 1982-83 che segnò 77 reti con i vari Jordan, Damiani, Verza, Serena e il centrocampista goleador Battistini; ebbene, ai neroverdi ne mancano appena 5 per superarlo, davvero pochi.

Sassuolo torna in Serie A : festa in città con il suono del campanone

‘Deg tri gol ca souman al campanoun’, c’era scritto a citare Pietrangelo Bertoli, il cantautore sassolese di ‘Eppure soffia’. Si assiepa e festeggia, senza allungare troppo i festeggiamenti, che domani è lunedi, marcia compatta in corteo, arruola il sindaco Matteo Mesini che da’ bene la misura di un’attesa lunga, ma non lunghissima, che restituisce a Sassuolo la massima serie.

