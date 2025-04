Picchiano uomo per 25 euro due arresti a Napoli

euro. E’ quanto è accaduto ieri sera a Napoli, in viale Dohrn, altezza rotonda Diaz.Quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti, un 47enne e un 32enne di origini marocchine stavano pestando la vittima. Non hanno fatto in tempo a fuggire e sono finiti in manette per concorso in rapina impropria e lesioni personali. L’uomo se la caverà con 10 giorni di prognosi. Gli arrestati sono stati portati in carcere.L'articolo Picchiano uomo per 25 euro, due arresti a Napoli proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Picchiano uomo per 25 euro, due arresti a Napoli Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoHanno picchiato un senegalese per 25. E’ quanto è accaduto ieri sera a, in viale Dohrn, altezza rotonda Diaz.Quando i carabinieri del nucleo radiomobile disono intervenuti, un 47enne e un 32enne di origini marocchine stavano pestando la vittima. Non hanno fatto in tempo a fuggire e sono finiti in manette per concorso in rapina impropria e lesioni personali. L’se la caverà con 10 giorni di prognosi. Gli arrestati sono stati portati in carcere.L'articoloper 25, dueproviene da Anteprima24.it.

Potrebbe interessarti anche:

Senegalese pestato per rubargli 25 euro alla Rotonda Diaz di Napoli - due persone arrestate

Un 46enne di origini senegalesi è stato rapinato di 25 euro e picchiato alla Rotonda Diaz di Napoli: arrivano i carabinieri, due persone arrestate. Continua a leggere .

Pestato per 25 euro sul lungomare di Napoli : i carabinieri arrestano due persone

Un 47enne e un 32enne di origini marocchine - raccontano i militari - stavano pestando un uomo di nazionalità senegalese, poco dopo avergli. . . .

Napoli - pestano senegalese per 25 euro : due arresti in viale Dohrn

. Nonostante il pestaggio, la vittima ha riportato ferite non gravi ed è stata giudicata guaribile in 10 giorni. NAPOLI – Violenta aggressione ieri sera in viale Dohrn, all’altezza della rotonda Diaz, dove un cittadino senegalese è stato brutalmente picchiato per una somma di appena 25 euro.

Ne parlano su altre fonti Picchiano uomo per 25 euro, due arresti a Napoli. Picchiano uomo per 25 euro, due arresti a Napoli. Senegalese pestato per rubargli 25 euro alla Rotonda Diaz di Napoli, due persone arrestate. Picchia a sangue la compagna e simula un incidente in auto per nascondere le ferite. Aggressione in piazza, picchiato un senegalese che da giorni stazionava in centro città. Picchia la convivente e le ruba collanina d'oro e oltre 2mila euro.

Riporta ansa.it: Picchiano uomo per 25 euro, due arresti a Napoli - Hanno picchiato un senegalese per 25 euro. E' quanto è accaduto ieri sera a Napoli, in viale Dohrn, altezza rotonda Diaz. (ANSA) ...

Secondo msn.com: Picchia e abusa della compagna, arrestato a Milano - (ANSA) - MILANO, 05 APR - E' stata salvata dal suo aggressore dagli agenti della Polizia locale che l'hanno sentita ...