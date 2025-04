Incidente stradale a Casandrino muore 60enne

Incidente stradale mortale a Casandrino (Napoli), lungo la Strada Provinciale 500 dove un uomo di 60 anni ha perso la vita.I carabinieri della Compagnia di Caivano sono intervenuti per i rilievi del caso. La vittima, alla guida della propria auto, nell’Incidente stradale autonomo è deceduta sul colpo. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del sinistro. Il traffico ha subito rallentamenti, ma la circolazione non è mai stata interrotta. L'articolo Incidente stradale a Casandrino, muore 60enne proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Incidente stradale a Casandrino, muore 60enne Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutomortale a(Napoli), lungo la Strada Provinciale 500 dove un uomo di 60 anni ha perso la vita.I carabinieri della Compagnia di Caivano sono intervenuti per i rilievi del caso. La vittima, alla guida della propria auto, nell’autonomo è deceduta sul colpo. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del sinistro. Il traffico ha subito rallentamenti, ma la circolazione non è mai stata interrotta. L'articoloproviene da Anteprima24.it.

Ne parlano su altre fonti Incidente stradale a Casandrino, muore 60enne. Incidente a Casandrino: sessantenne perde il controllo dell’auto e muore. Tragico incidente sulla strada provinciale: uomo muore sul colpo. Incidente a Casandrino: muore 60enne sul colpo -. Donna muore in un incidente stradale a Casandrino: 5 veicoli coinvolti nella carambola, diversi feriti. Casandrino, incidente tra 5 auto: muore donna di 68 anni.

Si apprende da ansa.it: Incidente stradale a Casandrino, muore 60enne - Incidente stradale mortale a Casandrino (Napoli), lungo la Strada Provinciale 500 dove un uomo di 60 anni ha perso la vita. I carabinieri della Compagnia di Caivano sono intervenuti per i rilievi del ...

msn.com riferisce: Incidente a Casandrino: sessantenne perde il controllo dell’auto e muore - Un uomo di 60 anni ha perso la vita in un incidente stradale autonomo, avvenuto sulla Strada provinciale 500, asse perimetrale di Melito, in provincia di Napoli, nel territorio di Casandrino. Sul post ...

Come scrive napolitoday.it: Tragico incidente sulla strada provinciale: uomo muore sul colpo - Il sinistro, in cui ha perso la vita un 60enne, è avvenuto sulla strada Provinciale 500. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente ...