Borussia Dortmund-Barcellona | le probabili formazioni

Borussia Dortmund-Barcellona si giocherà martedì 15 aprile 2025 presso il Signal Luna Park.Borussia Dortmund-Barcellona: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREIl pesante passivo rimediato all’andata pare aver messo una pietra tombale sulla qualificazione, ma i giallonera proveranno a fare l’impresa sfruttando anche la forte spinta del pubblico. Dopo aver chiuso la fase a girone unico al decimo posto, la squadra di Kovac ha battuto lo Sporting Lisbona ai playoff e il Lilla agli ottavi. Nell’ultimo turno di campionato si è tolta lo sfizio di bloccare sul pareggio la capolista Bayern Monaco.Gara senza storia quella dell’andata dove i blaugrana hanno imposto la legge del più forte. Sport.periodicodaily.com - Borussia Dortmund-Barcellona: le probabili formazioni Leggi su Sport.periodicodaily.com Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2024/2025. Il 4-0 dell’andata in favore dei blaugrana sembra impossibile da ribaltare, ma i gialloneri vogliono ugualmente provarci.si giocherà martedì 15 aprile 2025 presso il Signal Luna Park.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREIl pesante passivo rimediato all’andata pare aver messo una pietra tombale sulla qualificazione, ma i giallonera proveranno a fare l’impresa sfruttando anche la forte spinta del pubblico. Dopo aver chiuso la fase a girone unico al decimo posto, la squadra di Kovac ha battuto lo Sporting Lisbona ai playoff e il Lilla agli ottavi. Nell’ultimo turno di campionato si è tolta lo sfizio di bloccare sul pareggio la capolista Bayern Monaco.Gara senza storia quella dell’andata dove i blaugrana hanno imposto la legge del più forte.

