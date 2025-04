Pestato per 25 euro sul lungomare di Napoli | i carabinieri arrestano due persone

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nella serata di domenica in viale Dohrn, altezza rotonda Diaz, per una rapina in atto. Un 47enne e un 32enne di origini marocchine - raccontano i militari - stavano pestando un uomo di nazionalità senegalese, poco dopo avergli.

Napoli - movida nei baretti : i controlli dei Carabinieri

Denunciate nove persone tra cui un minorenne coinvolto in una rissa. 5 i veicoli sequestrati. . Denunciate 8 persone: tra queste, un giovane trovato in possesso di un coltello con lama di 10 cm, alcuni giovani sorpresi alla guida di scooter senza patente, e altri già destinatari di provvedimenti di allontanamento, sorpresi a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore.

Napoli : Studente pestato durante la movida a Chiaia. Carabinieri arrestano 3 ragazzi

Ultimata l’azione delittuosa, nell’allontanarsi dal locale e nonostante la folla di giovani in strada, venivano, all’esterno del locale, esplosi, a scopo intimidatorio e dimostrativo, due colpi di arma da fuoco.

Bimbo svenuto in auto a Napoli viene salvato dalla prontezza dei Carabinieri

La donna era in auto con un bimbo che aveva perso i sensi, e cercava di districarsi nel traffico per raggiungere l'ospedale. La madre e' arrivata poco dopo, ringraziando i carabinieri per l'intervento.

