La suocera di Chiara Ferragni sta festeggiando | è finita tra l’influencer e Tronchetti Provera ecco i motivi

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, e invece è durata appena sei mesi. Dopo le luci puntate sulle prime uscite pubbliche e le indiscrezioni sulle vacanze romantiche, oggi il gossip si concentra su un altro tipo di notizia: la rottura.E se da una parte i paparazzi del settimanale Chi li avrebbero fotografati ancora insieme, dall’altra le voci dei ben informati raccontano tutt’altra verità. A rincarare la dose, un dettaglio che sta facendo il giro del web: pare che la madre di lui, Cecilia Pirelli, non solo non sia dispiaciuta della rottura, ma che la stia addirittura festeggiando. ecco tutto quello che si sa (e si mormora) su questa rottura stellare.Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si sono lasciati? ecco i motiviNonostante qualche avvistamento recente insieme, le voci sulla fine della relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si fanno sempre più insistenti. Donnapop.it - La suocera di Chiara Ferragni sta festeggiando: è finita tra l’influencer e Tronchetti Provera, ecco i motivi Leggi su Donnapop.it Sembrava una storia destinata a far parlare per lungo tempo, quella trae Giovanni, e invece è durata appena sei mesi. Dopo le luci puntate sulle prime uscite pubbliche e le indiscrezioni sulle vacanze romantiche, oggi il gossip si concentra su un altro tipo di notizia: la rottura.E se da una parte i paparazzi del settimanale Chi li avrebbero fotografati ancora insieme, dall’altra le voci dei ben informati raccontano tutt’altra verità. A rincarare la dose, un dettaglio che sta facendo il giro del web: pare che la madre di lui, Cecilia Pirelli, non solo non sia dispiaciuta della rottura, ma che la stia addiritturatutto quello che si sa (e si mormora) su questa rottura stellare.si sono lasciati?Nonostante qualche avvistamento recente insieme, le voci sulla fine della relazione trae Giovannisi fanno sempre più insistenti.

Al momento non ci sono conferme ufficiali. Secondo le voci, gli amici di Tronchetti Provera non avrebbero nascosto il sollievo e la gioia all’idea che la relazione sia finita.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera : rottura e feeling mai nato con la famiglia di lui

Oltre agli sviluppi personali, prosegue l’interesse per le vicende giudiziarie e imprenditoriali che la coinvolgono direttamente. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni esatte della possibile separazione, ma alcune interpretazioni ricorrenti suggeriscono che il contesto attuale di Ferragni – coinvolta in una vicenda giudiziaria per presunta truffa aggravata e alle prese con difficoltà legate alle sue attività imprenditoriali – possa aver influito sul raffreddamento del rapporto.

