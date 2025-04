Pensioni aumenti in arrivo da gennaio 2026 | cambiano gli importi ma non per tutti

2026, l’importo delle Pensioni potrebbe aumentare, anche se in modo contenuto. Le prime proiezioni contenute nel Documento di economia e finanza, approvato il 9 aprile dal governo, indicano un incremento dello 0,8% per l’anno successivo. Si tratta di un aggiornamento calcolato sulla base dell’inflazione, che a febbraio 2025 risultava all’1,6%, per poi salire al 2% nel mese di marzo, secondo i dati preliminari dell’Istat. Un’accelerazione trainata soprattutto dai rincari nel comparto energetico, con una crescita dei prezzi pari al +3,2%, rispetto al +0,6% del mese precedente.A supportare questa tendenza c’è anche la previsione relativa all’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca), che per il 2025 si attesta intorno al 2,1%. Un valore considerato di equilibrio dalle autorità monetarie europee, indicativo di una situazione economica stabile. Quifinanza.it - Pensioni, aumenti in arrivo da gennaio 2026: cambiano gli importi (ma non per tutti) Leggi su Quifinanza.it Nel, l’importo dellepotrebbe aumentare, anche se in modo contenuto. Le prime proiezioni contenute nel Documento di economia e finanza, approvato il 9 aprile dal governo, indicano un incremento dello 0,8% per l’anno successivo. Si tratta di un aggiornamento calcolato sulla base dell’inflazione, che a febbraio 2025 risultava all’1,6%, per poi salire al 2% nel mese di marzo, secondo i dati preliminari dell’Istat. Un’accelerazione trainata soprattutto dai rincari nel comparto energetico, con una crescita dei prezzi pari al +3,2%, rispetto al +0,6% del mese precedente.A supportare questa tendenza c’è anche la previsione relativa all’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca), che per il 2025 si attesta intorno al 2,1%. Un valore considerato di equilibrio dalle autorità monetarie europee, indicativo di una situazione economica stabile.

Quali? Il PNRR, il caro energia, il sostegno alle famiglie e alla natalità. Il leader della Lega aveva definito la Legge Fornero come “immorale e ingiusta” insistendo sul fatto che la riforma aveva penalizzato i lavoratori, aumentando non solo l’età pensionabile ma rendendo anche più difficile l’uscita dal lavoro.

