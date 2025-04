Incendio distrugge sei auto in concessionario a Somma Vesuviana | indagini in corso

Somma Vesuviana – Un Incendio ha devastato la concessionaria d'auto in via Circonvallazione 71, a Somma Vesuviana, nella notte tra il 13 e il 14 aprile. Le fiamme hanno distrutto sei vetture in esposizione e danneggiato gravemente l'ingresso dell'attività. L'Incendio è stato prontamente domato dai Vigili del Fuoco, che hanno evitato il peggio, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le indagini per determinare l'origine e la possibile matrice dolosa dell'Incendio sono state affidate al Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che sta raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sicurezza per fare luce sull'accaduto.

