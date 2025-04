Atlante delle Nuvole incontra la poesia di Elena Donzelli e Christian Sinicco

Il quarto incontro della rassegna "Atlante delle Nuvole", dedicata alla poesia contemporanea, coincide con la domenica delle Palme. L' iniziativa è organizzata dalla Provincia e Sannio Europa in collaborazione con il cenacolo poetico Mandel (ideato e coordinato da Domenico Cosentino, Antonella Rosa, Nicola Sguera) e Casa Naima. Lo splendido scenario dei "Giardino del Mago" ha visto la presenza dei poeti Elisa Donzelli e Christian Sinicco. Per Elisa Donzelli la poesia è un mezzo per esplorare e riflettere sulle diverse fasi della vita. In merito al suo saggio, dal titolo "Donne in poesia", la poeta sostiene che: "La poesia conserva e lascia andare. Lavoro molto – sottolinea – sul funzionamento e il malfunzionamento della memoria perché la poesia è sghemba. E' come se fosse uno sguardo strabico sulle cose.

“Atlante delle Nuvole – Incontro con la poesia contemporanea” - domenica 13 aprile il quarto appuntamento

Sindacalista Cgil, lavora in una delle concessionarie autostradali del Triveneto, in una zona di transito tra Nord Europa, Adriatico e Balcani.

“Atlante delle Nuvole – Incontri con la poesia contemporanea”

Quello scientifico comporta regole rigide e richiede precisione. Si tratta del secondo incontro dopo quello con la poetessa Laura Pugno. Nel corso del suo intervento, Galluccio ha affermato che: “Camera sul vuoto è il terzo libro di una trilogia.

“Atlante delle Nuvole” al via con Laura Pugno : “La poesia non appartiene al passato ma al presente e al futuro”

Per la Pugno la poesia potesse diventare il luogo del più forte potere della lingua. Tempo di lettura: 2 minuti“Un’avventura dell’immaginazione che serve a vedere la poesia in un modo che finora non è stato possibile vedere”.

