Sui panetti di cocaina l’immagine di Scarface | arrestato spacciatore che riforniva Toscana e Lombardia

Toscana e Lombardia.Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, coadiuvato dai comandi provinciali di Milano e Lodi, ha sequestrato oltre 15 chili di cocaina e 12 di marijuana destinati alle principali piazze di spaccio del centro-nord Italia. Sulla cocaina in panetti era ritratta, iconicamente, l’effigie di Al Pacino nel film Scarface.arrestato in flagranza di reato un 33enne di origini albanesi, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’ingente quantitativo di stupefacente avrebbe fruttato sul mercato circa 600mila euro.La droga è stata scoperta nell’ambito della costante attività di controllo del territorio, al termine di un’attività di osservazione e di riscontri sui sistemi informativi della Guardia di Finanza, che hanno portato le Fiamme Gialle a rilevare un continuo movimento di persone gravate da precedenti specifici presso diverse piazze di spaccio toscane e lombarde. Leggi su Corrieretoscano.it FIRENZE – In casa aveva un vero e proprio supermarket della droga destinato a.Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, coadiuvato dai comandi provinciali di Milano e Lodi, ha sequestrato oltre 15 chili die 12 di marijuana destinati alle principali piazze di spaccio del centro-nord Italia. Sullainera ritratta, iconicamente, l’effigie di Al Pacino nel filmin flagranza di reato un 33enne di origini albanesi, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’ingente quantitativo di stupefacente avrebbe fruttato sul mercato circa 600mila euro.La droga è stata scoperta nell’ambito della costante attività di controllo del territorio, al termine di un’attività di osservazione e di riscontri sui sistemi informativi della Guardia di Finanza, che hanno portato le Fiamme Gialle a rilevare un continuo movimento di persone gravate da precedenti specifici presso diverse piazze di spaccio toscane e lombarde.

