Indice Igi in rialzo | 3742 euro al MWh il 14 aprile

Indice Igi (Italian Gas Index) per il 14 aprile è pari a 37,42 euro al MWh, in rialzo rispetto al 13 aprile attestatosi a 36,54 euro al MWh. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. L'Indice, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura. Quotidiano.net - Indice Igi in rialzo: 37,42 euro al MWh il 14 aprile Leggi su Quotidiano.net Il valore dell'Igi (Italian Gas Index) per il 14è pari a 37,42al MWh, inrispetto al 13attestatosi a 36,54al MWh. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. L', calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

Potrebbe interessarti anche:

Affari Tuoi - la puntata del 13 aprile : Andrea “Il Baffo” vince 15mila euro dopo una partita difficile

Continua a leggere . Il concorrente ha rifiutato l'ultimo cambio proposto dal dottore, portando a casa la vincita. Nella puntata di Affari Tuoi del 13 aprile, Andrea Ticonosco della Toscana ha vinto 15mila euro dopo un fortunato cambio di pacco.

Il pericolo dell’euro digitale. PIAZZA LIBERTÀ - puntata di domenica 13 aprile 2025

IL PERICOLO DELL’EURO DIGITALE, NON POSSEDERAI NULLA E NON SARAI FELICE. PIAZZA LIBERTÀ, puntata di domenica 13 aprile 2025.

Ponte del 25 aprile e Primo Maggio - vacanze low cost sotto i 1.000 euro

Questa fascia di età tende a utilizzare i propri guadagni mensili senza pianificare in modo preciso. Il budget degli italiani in viaggio Pur avendo voglia di partire, la maggioranza dei viaggiatori (il 70% degli intervistati) ha stanziato un budget massimo di 1.

Ne parlano su altre fonti Gme, prezzo gas in Italia in aumento a 37,42 euro al MWh.

Nota di quotidiano.net: Indice Igi in rialzo: 37,42 euro al MWh il 14 aprile - Il valore dell'indice Igi aumenta a 37,42 euro al MWh il 14 aprile, rispetto ai 36,54 euro del giorno precedente, riferisce il Gme.

Scrive teleborsa.it: Gas, indice IGI in rialzo a 37,42 euro/Mwh - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 14 aprile è pari a 37,42 €/MWh, in rialzo rispetto al 13 aprile attestatosi a 36,54 €/MWh.

Si apprende da teleborsa.it: Gas, indice IGI in leggero rialzo a 40,48 euro/Mwh - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 9 aprile è pari a 40,48 €/MWh, in leggero rialzo rispetto al 8 aprile attestatosi a 40,17 €/MWh.