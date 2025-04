I sorbi decorano le uova per Pasqua | da 90 minuti a 6 ore per la lavorazione

La tradizione di decorare le uova di Pasqua fa parte della cultura della minoranza etnica sorba di lingua slava presente in Germania. I sorbi di oggi discendono da tribù slave dell'Europa centrale e orientale che si stabilirono in Germania circa 1.500 anni fa. A Schleife — una cittadina situata a soli 16 chilometri dal confine polacco — i membri della comunità si sono riuniti al centro culturale il 6 aprile, due settimane prima della festa, per celebrare il loro patrimonio attraverso le uova di Pasqua, i costumi folkloristici tradizionali, i canti e i balli. La decorazione delle uova da parte dei sorbi risale al Medioevo. I prezzi variavano dal più economico uovo di gallina decorato a 7 euro, fino a 90 euro per un uovo di emù dipinto. La decorazione può richiedere da 90 minuti fino a sei ore, a seconda delle tecniche utilizzate, del motivo e della dimensione dell'uovo.

