Musica contro le mafie c' è anche il cantautore Farnese

Farnese ma è originario di Nepi. È un giovane cantante e autore che ora è stato selezionato per il Music for change 16th award, il concorso nazionale dedicato alla Musica che affronta tematiche sociali promosso da Musica contro le mafie.Un'opportunità che arriva in un momento ricco.

Musica contro le minacce al sindaco di Ferrara : “Vicinanza bellissima” / Foto

Queste chitarre in Darsena sono lo strumento più forte, contro ogni segnale di rabbia e di violenza”. E per rispondere alla violenza con la musica, trenta musicisti di ogni età si sono trovati in Darsena, nel pomeriggio, per suonare in segno di vicinanza al sindaco e alle attività finora realizzate in città.

Addio a un gigante. Musica in lutto - la notizia più triste dopo la lotta contro la malattia

Il suo spirito vibrante, l’entusiasmo contagioso e la solida etica del lavoro roccia hanno toccato chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo”. “Clem non era solo un batterista, era il cuore pulsante dei Blondie.

Accardo e Muti contro l’ignoranza musicale : “In Italia la musica a scuola è un optional. Ma il Ministero corre ai ripari : “Avvicinare i giovani alla bellezza della musica”

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Fondazione Uto Ughi hanno scelto la cornice maestosa della Basilica di San Francesco ad Assisi per lanciare un’iniziativa destinata a rivoluzionare l’approccio alla musica nelle scuole.

