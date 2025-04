Gazzetta dello Sport | Conte resta a Napoli! Sarà un mercato da top club

Gazzetta dello Sport: “Conte resta a Napoli! Sarà un mercato da top club”">Crederci fino all’ultimo. Non lasciare spazio ai rimpianti. Perché, a sette partite dalla fine, l’Inter è ancora nel mirino e il sogno scudetto resta vivo. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha già compiuto un capolavoro, a prescindere da come andrà a finire questa stagione. Nessuno, la scorsa estate, avrebbe immaginato un Napoli capace di tenere testa a un’Inter così lanciata.Non è un caso che il nome di Conte sia tornato rapidamente ad essere accostato a club blasonati alla ricerca di un nuovo comandante. Voci di mercato normali, che fanno parte del gioco. Ma il ds azzurro Manna, prima del match contro il Milan, ha chiarito la volontà della società: «Conte ha deciso un anno fa di sposare questo progetto, speriamo voglia continuare con noi». Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Conte resta a Napoli! Sarà un mercato da top club” Leggi su Napolipiu.com : “unda top”">Crederci fino all’ultimo. Non lasciare spazio ai rimpianti. Perché, a sette partite dalla fine, l’Inter è ancora nel mirino e il sogno scudettovivo. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla, Antonioha già compiuto un capolavoro, a prescindere da come andrà a finire questa stagione. Nessuno, la scorsa estate, avrebbe immaginato uncapace di tenere testa a un’Inter così lanciata.Non è un caso che il nome disia tornato rapidamente ad essere accostato ablasonati alla ricerca di un nuovo comandante. Voci dinormali, che fanno parte del gioco. Ma il ds azzurro Manna, prima del match contro il Milan, ha chiarito la volontà della società: «ha deciso un anno fa di sposare questo progetto, speriamo voglia continuare con noi».

Gazzetta dello Sport : “Meret para - il Napoli sogna. Ma il suo futuro resta un rebus”

Da settimane – anzi mesi – si rincorrono voci su un rinnovo pronto a essere annunciato, poi frenato, poi nuovamente riaperto. Nel silenzio del Maradona, Meret ha fatto il suo dovere.

Prima pagina Gazzetta dello Sport : “Milan - resta solo il derby”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 31 marzo 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato.

Accordo in maggioranza sulle direzioni : a Rainews 24 arriva Zurzolo. Petrecca a Rai Sport - Terzulli resta al Tg3 e Rao andrà al Gr

Il centrodestra ha trovato l’accordo per spartirsi gli incarichi dei direttori del telegiornali in Rai. Prenderà il posto di Paolo Petrecca, considerato vicino a Fratelli d’Italia.

