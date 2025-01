Probabili formazioni di Inter-Empoli | out Calha e Frattesi recupero fondamentale nel mezzo

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Gli ultimi 15? minuti del match trae Bologna hanno consegnato ai nostri occhi una squadra che è sembrata essere stanca e di conseguenza incapace di poter solamente provare a mettere in atto un forcing finale per vincere la partita. L’ad inizio anno lo sapeva benissimo. La rosa lunga e la gestione delle forze sarebbero state le principali prerogative per affrontare la stagione, con i due fattori strettamente correlati tra loro e in questo momento resi vani dai tanti infortuni. Tanti infortuni che l’Inzaghi squalificato dovrà affrontare anche nella scelta dell’11 che scenderà in campo con l’domenica sera alle 20.45.Anche l’impegno di Champions in settimana avrà il suo peso nelle scelte. In difesa spazio a Pavard, accompagnato da De Vrij e Bastoni ormai chiamati agli straordinari, con Bisseck fuori e un caso Acerbi che si fa sempre più complicato.