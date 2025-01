Liberoquotidiano.it - Piaserico (Federorafi): "Da protocollo con Gdf contrasto criminalità economico-finanziaria"

Roma, 17 gen. (Adnkronos/Labitalia) - "Grazie al Corpo delle Fiamme Gialle, ilsensibilizza maggiormente le imprese del settore alla legalità nella prospettiva di diffondere conoscenza e consapevolezza in tema diallacon particolare riguardo al riciclaggio dei capitali illeciti, alle frodi e all'evasione fiscale, alla contraffazione e alla ricettazione nonché efficientare i profili applicativi delle specifiche normative e migliorare i rapporti tra gli operatori per un ulteriore sviluppo delle potenzialità del settore, della concorrenza e del tessuto-sociale. Un'iniziativa che, lavorando con i distretti, avrà immediate e positive ricadute in termini di sviluppo e di tutela del made in Italy e della sana imprenditoria". A dirlo Claudia, presidente Confindustria, in occasione dell'inaugurazione di Vicenzaoro, il salone internazionale b2b di Italian Exhibition Group.