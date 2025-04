Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 14 aprile: Zico ed altre ricorrenze

14 aprile. Solo due stagioni, è vero. Da non dimenticare però, considerate le 'tensioni' per arrivare in Italia. Il 14 aprile 1985 Arthur Antunes Coimbra, per tutti Zico, metteva a segno l'ultima rete con l'Udinese e nel calcio italiano. A Torino, contro la squadra del Trap. Dai bianconeri del Friuli a quelli sabaudi: una partita che nella storia della Vecchia Signora ha significato anche l'explicit realizzativo di Zibì Boniek e l'unico gol di Giovanni Koetting. Esattamente vent'anni dopo. Già, perchè oggi è infatti il sessantesimo anniversario dall'ultima rete con la Juventus (in Coppa delle Fiere) di Omar Sivori.