Thunderbolts* Florence Pugh senza controfigura in una scena e in un videobackstage

Thunderbolts* della Marvel arrivano al cinema dal 30 aprile. Possiamo ammirare già una sequenza d'azione in cui Yelena affronta un salto pericolosissimo. I Marvel Studios hanno pubblicato anche un dietro le quinte della sequenza, che ha messo a dura prova Florence Pugh. Comingsoon.it - Thunderbolts*, Florence Pugh senza controfigura in una scena e in un videobackstage Leggi su Comingsoon.it della Marvel arrivano al cinema dal 30 aprile. Possiamo ammirare già una sequenza d'azione in cui Yelena affronta un salto pericolosissimo. I Marvel Studios hanno pubblicato anche un dietro le quinte della sequenza, che ha messo a dura prova

È un momento ideale per introdurre i Thunderbolts nel Marvel Cinematic Universe, poiché si collocano in una zona grigia della moralità. Si pone la domanda su cosa fare quando le azioni eroiche non sono sufficienti e si necessita di qualcuno disposto a compiere atti moralmente discutibili.

Negli ultimi anni, abbiamo visto come i film Marvel divisivi abbiano faticato al box office, mentre quelli che hanno entusiasmato gli spettatori, come "Deadpool & Wolverine", hanno ottenuto risultati straordinari.

La trama ruota attorno a un manipolo di emarginati costretti a collaborare dopo essere caduti in una trappola tesa da Valentina. Al contrario degli Avengers, i Thunderbolts sono un team composto da antieroi e personaggi minori dell’universo Marvel.

