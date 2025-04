Tajani Grave attacco della Russia contro popolazione civile in Ucraina

attacco Grave contro la popolazione civile proprio nel giorno della domenica delle palme. Ribadiamo convintamente il nostro sostegno all’Ucraina per la difesa del suo popolo e della sua integrità territoriale dagli attacchi russi. Il Governo è impegnato per una pace giusta e per mettere fine a questa violenza”. Così su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.– foto Ipa agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Tajani “Grave attacco della Russia contro popolazione civile in Ucraina” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “Prego per le vittime e i feriti a Sumy. Unlaproprio nel giornodomenica delle palme. Ribadiamo convintamente il nostro sostegno all’per la difesa del suo popolo esua integrità territoriale dagli attacchi russi. Il Governo è impegnato per una pace giusta e per mettere fine a questa violenza”. Così su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio.– foto Ipa agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo

Potrebbe interessarti anche:

Ucraina - Zelensky critica l'ambasciata Usa : "Reazione debole al grave attacco russo sulla città di Kryvyi Rih"

Il raid ha provocato 19 vittime, tra cui 6 bambini. Il presidente ucraino: "Mosca non vuole la tregua". Media: "Macron pronto a rappresentare l'Europa in colloqui con il leader del Cremlino".

Ucraina - Zelensky critica l'ambasciata Usa : "Reazione debole al grave attacco russo sulla città di Kryvyi Rih"

Il raid ha provocato 19 vittime, tra cui 6 bambini. Il presidente ucraino: "Mosca non vuole la tregua". L'accusa di Parigi e Londra: "Putin continua a tergiversare, dia una risposta agli Stati Uniti".

Ucraina : Zelensky critica Usa - reazione debole a grave attacco su Kryvyi Rih

Apprezziamo le dichiarazioni di principio rilasciate dalle ambasciate di Giappone, Gran Bretagna, Svizzera e Germania”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo l’attacco russo su Kryvyi Rih.

Ne parlano su altre fonti Tajani “Grave attacco della Russia contro popolazione civile in Ucraina”. Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Tajani: “Sumy? Russia non invade per errore, è aggressione”. Attacco notturno di droni su Odessa. Ieri missili su Sumy, 34 morti nella domenica delle Palme - Aggiornamento del 14 Aprile delle ore 10:04. Ucraina, raid russo provoca strage di civili a Sumy | Trump: "Mi hanno detto che è stato un errore". Dalla Russia “ennesimo attacco verbale a Mattarella”: Tajani convoca l’ambasciatore. Guerra Ucraina, le notizie del 14 aprile 2025.

Segnala informazione.it: Tajani "Grave attacco della Russia contro popolazione civile in Ucraina" - Sono sette i bimbi morti tra le 34 vittime del pesante raid russo ieri a Sumy, 119 i feriti, tra cui 15 bambini. Lo annuncia la portavoce del Servizio di emergenza statale nella regione di Sumy Oleg S ...

Come scrive editorialedomani.it: Ucraina, Usa: «L’attacco a Sumy è un duro promemoria della necessità di pace». Tajani: «Invasione russa è un’aggressione» - Il presidente ucraino ha invitato Trump a vedere la devastazione nella cittadina ucraina, dove sono morte almeno 34 persone e 117 sono state ferite, prima di andare avanti con un piano per mettere fin ...

Secondo ansa.it: Tajani,Sumy? Russia non invade per errore, è aggressione - "Non so di cosa si sia trattato" a Sumy, "ma i russi non hanno fatto 'un errore' quando hanno deciso di invadere l'Ucraina, violando qualsiasi regola del diritto internazionale: quando si fa una guerr ...