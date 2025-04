Ilfattoquotidiano.it - “I tradimenti di Bill Gates? Dietro alle apparenze erano successe cose. E poi c’è il fattore Epstein”: le rivelazioni dell’ex moglie Melinda

ha detto che il divorzio è stato il suo più grande errore? Non so come interpretare quella frase preferisco non commentare. Lui ha la sua vita. Io ora ho la mia. Sono felice“. Poche parole, ma nette, che segnano una distanza siderale.Frenchvolta pagina e racconta la sua versione della fine del matrimonio con il fondatore di Microsoft nel nuovo libro autobiografico, “The Next Day: Transitions, Change, and Moving Forward” (Il Giorno Dopo: Transizioni, Cambiamento e Andare Avanti), in uscita il 15 aprile.Un racconto intimo e sofferto, che stride con le recenti dichiarazioni di, il quale ha definito il divorzio “miserabile” e il suo “più grande rimpianto”. Ma per, 60 anni, la separazione dopo 27 anni di matrimonio non è un fallimento da rimpiangere, ma l’inizio di un nuovo capitolo, una “grande apertura”, come ha dichiarato alla rivista People.