Anteprima24.it - Vandalizzata sede Fdi Sant’Arpino, Cirielli: “Procura faccia chiarezza”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo piena solidarietà ai militanti e ai dirigenti di Fratelli d’Italia diper il vile atto di vandalismo che ha colpito la loro. Attacchi di questo genere non solo rappresentano un’aggressione inaccettabile alla libertà di espressione e di partecipazione democratica, ma sono anche un tentativo meschino di intimidire chi si impegna quotidianamente per le proprie idee e per il bene della comunità. La violenza e l’odio non devono mai trovare spazio nel dibattito politico: la forza delle istituzioni e della democrazia risiede proprio nella capacità di garantire a tutti, indistintamente, il diritto di esprimersi e di partecipare alla vita pubblica in modo libero e sicuro. Mi auguro che ladella Repubblicaal più presto pienasu quanto accaduto e che si levino unanimi, da ogni parte politica, voci di ferma condanna contro questi atti intollerabili”.