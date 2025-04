Registro elettronico e contenuti pubblicitari Ministero | responsabilità affidamento ricade sulle singole scuole e abbiamo emanato direttiva sui contenuti commerciali

Ministero dell’Istruzione e del Merito ha risposto ad una interrogazione della Deputata Piccolotti sul Registro elettronico e contenuti pubblicitari. L'amministrazione ha ribadito che il Registro elettronico risponde a esigenze fondamentali del sistema scolastico.L'articolo Registro elettronico e contenuti pubblicitari, Ministero: “responsabilità affidamento ricade sulle singole scuole e abbiamo emanato direttiva sui contenuti commerciali . Leggi su Orizzontescuola.it Ildell’Istruzione e del Merito ha risposto ad una interrogazione della Deputata Piccolotti sul. L'amministrazione ha ribadito che ilrisponde a esigenze fondamentali del sistema scolastico.L'articolo: “sui

Potrebbe interessarti anche:

Registro elettronico. I genitori : “Non vogliamo ricevere notifiche a tarda ora”. I docenti : “Ingrati - c’è chi lavora fino a notte fonda”

“Ringrazia che c'è qualcuno che alle 22:00 sta lavorando e inserendo i voti di elaborati che spesso fanno rabbrividire! Ingrata!”, oppure “Ma disattivare le notifiche del registro e guardarlo solo quando si può e si vuole è così difficile?” Sono solo alcune delle reazioni online, anche parecchio piccate, scaturite dopo la diffusione di una nota da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito contenente un vademecum destinato alle istituzioni scolastiche e agli operatori del settore.

Registro elettronico : finalità - funzioni e limiti d’uso nelle scuole. I chiarimenti del Ministero

2773 pubblicata il 4 aprile 2025 contiene le indicazioni su cosa può contenere il registro elettronico e su come gestire i dati degli studenti e […] L'articolo Registro elettronico: finalità, funzioni e limiti d’uso nelle scuole.

Registro elettronico : “no alla comunicazione immediata dei voti e no alle notifiche. Anche noi genitori abbiamo diritto alla disconnessione”

L'articolo Registro elettronico: “no alla comunicazione immediata dei voti e no alle notifiche. Una serie di indicazioni che regolamentano l'argomento sotto tanti punti di vista, che, però, non hanno soddisfatto del tutto i genitori raccolti nella Rete dei Patti Digitali che hanno divulgato un comunicato sull'argomento.

Ne parlano su altre fonti Registro elettronico e contenuti pubblicitari, Ministero: "responsabilità affidamento ricade sulle singole scuole e abbiamo emanato direttiva sui contenuti commerciali. Scuola, dopo le polemiche Valditara vieta la pubblicità nei registri elettronici: «Solo didattica, niente spot, oroscopi o giochi. Indicazioni alle scuole sulla gestione del registro elettronico. Registro elettronico, la stretta di Valditara: “Ora basta pubblicità”. Registro elettronico scolastico, nuove regole eliminano pubblicità, giochi e oroscopo. Valdidara: «Solo didattica». Registro elettronico scolastico, Valditara: «Nuove regole per eliminare pubblicità, giochi e oroscopo a favore della didattica».

Come scrive ilpost.it: Sui registri elettronici non potranno più esserci giochi o pubblicità - Il ministero dell'Istruzione ha inviato una circolare dopo le discussioni nate su ClasseViva a partire da un'inchiesta della “Stampa” ...

Lo riporta skuola.net: Niente pubblicità nei registri elettronici: arriva il divieto da parte del Ministero - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stabilito dei paletti sull’utilizzo del registro elettronico. Valditara: "Niente più pubblicità, mini-giochi, oroscopi, ma solo finalità educative e organi ...

Secondo msn.com: Scuola, dopo le polemiche Valditara vieta la pubblicità nei registri elettronici: «Solo didattica, niente spot, oroscopi o giochi» - Il ministero ora chiarisce i paletti vincolanti per l'uso della piattaforma che alunni, famiglie e docenti usano per segnare ritardi, assenze e compiti L'articolo Scuola, dopo le polemiche Valditara v ...