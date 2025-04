Gp Bahrain le pagelle | Piastri 10 Leclerc da 8 triste

pagelle del Gp di Bahrain vinto da Oscar Piastri su McLaren. Quarto Charles Leclerc su Ferrari davanti all'altra rossa di Lewis Hamilton, quinto. Dal blog "Bandiera gialla" di Leonardo Filomeno. Piastri 10 Gara solitaria e perfetta con una macchina imbattibile in aria pulita. Zitto zitto il capitano de facto del team inglese inizia a prendere le misure. Da campione. E niente e nessuno lo impensierisce. Chi l'avrebbe mai detto, dopo l'altalena iniziale. RUSSELL 8 Da quando nei paraggi non c'è più un certo Lewis Hamilton lo spirito del guerriero indomito è uscito fuori in modo chiaro. Un altro weekend di grande consistenza. Chissà senza la McLaren di Piastri davanti e con una Mercedes più solida. Leclerc 8 Solitario e grandioso interprete di una Ferrari che sembra un po' risvegliarsi dall'iniziale torpore. Liberoquotidiano.it - Gp Bahrain, le pagelle: Piastri 10, Leclerc da 8 (triste) Leggi su Liberoquotidiano.it Ledel Gp divinto da Oscarsu McLaren. Quarto Charlessu Ferrari davanti all'altra rossa di Lewis Hamilton, quinto. Dal blog "Bandiera gialla" di Leonardo Filomeno.10 Gara solitaria e perfetta con una macchina imbattibile in aria pulita. Zitto zitto il capitano de facto del team inglese inizia a prendere le misure. Da campione. E niente e nessuno lo impensierisce. Chi l'avrebbe mai detto, dopo l'altalena iniziale. RUSSELL 8 Da quando nei paraggi non c'è più un certo Lewis Hamilton lo spirito del guerriero indomito è uscito fuori in modo chiaro. Un altro weekend di grande consistenza. Chissà senza la McLaren didavanti e con una Mercedes più solida.8 Solitario e grandioso interprete di una Ferrari che sembra un po' risvegliarsi dall'iniziale torpore.

F1 - pagelle GP Bahrain 2025 : Piastri non sbaglia nulla - Leclerc limitato dalla Ferrari

L’unica nota positiva è legata al mantenimento della leadership del Mondiale, ma adesso il duello con Piastri riparte quasi da zero. Pole position, giro più veloce in gara e vittoria con 15 secondi di vantaggio sul secondo nonostante il ricompattamento del gruppo dietro la Safety Car a meno di 25 giri dalla fine.

F1 - pagelle GP Bahrain : dominio di Piastri - Leclerc ancora a caccia del podio

Il monegasco, che aveva guadagnato una posizione dalla penalità di George Russell, si ritrova in quarta piazza poco dopo lo spegnimento dei semafori. L’australiano, ieri in pole position, si è confermato oggi.

F1 - pagelle qualifiche GP Bahrain : Piastri in pole - deludono Norris e Hamilton

Leclerc K. Hamilton Y. Tsunoda J. Si torna in pista poco dopo, con i piloti che si vedono coinvolti in una lotta molto equilibrata per passare in Q3. Hadjar N.

