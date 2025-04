L’orrendo omicidio di Sara Millerey aggredita gettata nel fiume e filmata mentre moriva

aggredita spezzandole gambe e braccia, poi l'hanno gettata nel burrone di La García, e da lì è scivolata nel fiume, dove ha tentato disperatamente di restare aggrappata alla vita, resistendo all'impeto dell'acqua; tutto mentre la sua sofferenza veniva vista e ripresa con lo smartphone da decine di persone.Così è morta, lo scorso 7 aprile, la trentaduenne trans Sara Millerey González Borja, soccorsa dai vigili del fuoco quando ormai la situazione era troppo compromessa, e non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita.La brutale aggressione a Bello, nel dipartimento di Antioquia, in Colombia, dove ora la Procura generale ha aperto un'indagine per l'omicidio della trentaduenne, avvalendosi della collaborazione del Gruppo di lavoro nazionale per le indagini sulla violenza basata sull'orientamento sessuale e/o sull'identità di genere delle vittime.

