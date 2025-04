Sportcity Barbaro Crediamo in sostenibilità ambientale nello sport

sportcity e per portare la voce del Ministero dell’ambiente in tema di sostenibilità all’interno del mondo dello sport. Crediamo molto in questa operazione, abbiamo istituito una divisione all’interno del Ministero che si occuperà solo di sostenibilità in ambito sportivo. Ci sono tante cose in pentola sulle quali stiamo lavorando e volevamo capire se la strada intrapresa fosse quella giusta”. Lo ha detto il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, a margine di sportcity Meeting a Spello.mc/mca1Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Sportcity, Barbaro “Crediamo in sostenibilità ambientale nello sport” Leggi su Unlimitednews.it SPELLO (PERUGIA) (ITALPRESS) – “Sono venuto qui a Spello per partecipare ae per portare la voce del Ministero dell’ambiente in tema diall’interno del mondo dellomolto in questa operazione, abbiamo istituito una divisione all’interno del Ministero che si occuperà solo diin ambitoivo. Ci sono tante cose in pentola sulle quali stiamo lavorando e volevamo capire se la strada intrapresa fosse quella giusta”. Lo ha detto il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio, a margine diMeeting a Spello.mc/mca1Unlimited News - Notizie dal mondo

Ne parlano su altre fonti Sportcity, Barbaro "Crediamo in sostenibilità ambientale nello sport". Pagliara “Sportcity Meeting esperienza di condivisione e ascolto”. Berruto a Sportcity “Allenare e allenarsi gesto antico e trasversale”. Sportcity, Barbaro “Crediamo in sostenibilità ambientale nello sport”. Dazi Usa, la guerra commerciale non conviene a nessuno. Apnea ostruttiva del sonno, ecco come riconoscere i sintomi.

Si apprende da pugliain.net: Sportcity, Barbaro “Crediamo in sostenibilità ambientale nello sport” - SPELLO (PERUGIA) (ITALPRESS) – “Sono venuto qui a Spello per partecipare a Sportcity e per portare la voce del Ministero dell’ambiente in tema di sostenibilità all’interno del mondo dello sport. Credi ...

Nota di lasicilia.it: SportCity meeting: da domani a domenica la tre giorni in Umbria della più importante kermesse nazionale su sport e benessere - L'evento è in programma ad Assisi e Spello, organizzato dalla Fondazione SportCity presieduta dal catanese Fabio Pagliara e da Federico Serra, altro etneo, presidente dell'Osservatorio permanente sull ...

msn.com riferisce: Presentata a Roma la terza edizione dello Sportcity Meeting - ROMA (ITALPRESS) – Presentata oggi nella sede dell’ Anci a Roma la 3^ edizione dello Sportcity Meeting che avrà come teatro dall’11 al 13 aprile ad Assisi e Spello. La Fondazione Sporticity, dando seg ...