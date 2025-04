Arrestata Floriana Calcagno l’ultima alleata di Messina Denaro | segreti e complicità svelati

Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra arrestato il 16 gennaio 2023 dopo trent'anni di fuga. Questa volta, al centro delle indagini c'è Floriana Calcagno, una donna di 40 anni originaria di Campobello di Mazara, accusata di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena. Il suo arresto, avvenuto nei giorni scorsi, rappresenta un ulteriore colpo alla rete di complicità che per decenni ha permesso al capomafia di sfuggire alla giustizia. Ma chi è Floriana Calcagno, e quale ruolo ha giocato nella vita del boss? Questo articolo ricostruisce la vicenda, scavando nei dettagli emersi dalle indagini e nelle ombre di un sistema mafioso che continua a sorprendere per la sua capillarità. Un arresto che riaccende i riflettori L'operazione che ha portato all'arresto di Floriana Calcagno è stata condotta dai carabinieri del ROS (Raggruppamento Operativo Speciale), in collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo.

Arrestata un’altra amante di Matteo Messina Denaro : chi è Floriana Calcagno - l’insegnante che andava nel covo del capomafia

La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto e ottenuto l’arresto di Floriana Calcagno, un’insegnante di 40 anni che avrebbe avuto una relazione con il latitante di Cosa Nostra fino a poco prima della sua cattura.

Floriana Calcagno arrestata per favoreggiamento di Matteo Messina Denaro

Il marito, Paolo De Santo, è finito in prigione per il favoreggiamento di un altro mafioso: Calogero John Luppino. Ai pm la Calcagno disse che in quel periodo viveva una crisi personale e coniugale, di essere andata una sola volta, nell'autunno del 2022, a casa dell'amante e di averlo poi sentito solo tramite messaggi e telefonate.

Nota di quotidiano.net: Arrestata Floriana Calcagno, l’ultima alleata di Messina Denaro: segreti e complicità svelati - Un nuovo capitolo si aggiunge alla lunga vicenda della latitanza di Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra arrestato il 16 gennaio 2023 dopo trent’anni di fuga. Questa volta, al centro delle in ...

Nota di ansa.it: Chi è ultima favoreggiatrice Messina Denaro arrestata - Floriana Calcagno, la donna arrestata oggi per aver aiutato Matteo Messina Denaro durante la latitanza, è un'insegnante ed è la nipote del capomafia Francesco Luppino. Il marito, Paolo De Santo, è ...

Segnala msn.com: Messina Denaro, arrestata un'altra amante: in manette l'insegnante Floriana Calcagno. Tradita dalla gelosia della rivale - Stanno cadendo uno dopo l'altro tutti gli uomini e le donne che per anni hanno gravitato attorno a Matteo Messina Denaro, favorendo la latitanza del ...