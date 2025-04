Siria Pingo e Matteo Vitali si sono lasciati lei | “Sto male ma mi pesavano troppe cose”

Siria Pingo ha raccontato a lollomagazine.it di essersi lasciata con Matteo Vitali. L'ex coppia di Temptation Island ha deciso di separarsi: "Le stesse cose che non mi stavano bene continuavano a pesarmi, lui diceva che ero troppo concentrata sul mio lavoro", le parole. Leggi su Fanpage.it ha raccontato a lollomagazine.it di essersi lasciata con. L'ex coppia di Temptation Island ha deciso di separarsi: "Le stesse cose che non mi stavano bene continuavano a pesarmi, lui diceva che ero troppo concentrata sul mio lavoro", le parole.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island - Siria Pingo rompe il silenzio sulla relazione con Matteo - Alessia e Jenny

Siria Pingo, ex concorrente di Temptation Island, ha raccontato in che rapporti è ora con Matteo Vitali e le altre ex concorrenti del programma.

Ne parlano su altre fonti Siria Pingo e Matteo Vitali si sono lasciati, lei: "Sto male, ma mi pesavano troppe cose". Siria Pingo e Matteo Vitali: crisi per i protagonisti di Temptation Island. Nuovo sfogo social di Siria Pingo: "Sono stanca e incompresa". È crisi con Matteo Vitali?. Temptation Island, Siria Pingo 'scaccia' le voci di crisi (grazie a un post). Il tenero messaggio d'amore a Matteo. Siria Pingo mostra le foto incredibili del post sleeve: "Voglio dare voce a chi si sente sconfitto". Siria Pingo e Matteo Vitali: l'intervista integrale - Verissimo Video.

Riporta fanpage.it: Siria Pingo e Matteo Vitali si sono lasciati, lei: “Sto male, ma mi pesavano troppe cose” - Siria Pingo ha raccontato a lollomagazine.it di essersi lasciata con Matteo Vitali. L’ex coppia di Temptation Island ha deciso di separarsi: “Le stesse cose che non mi stavano bene continuavano a ...

Riporta msn.com: Siria Pingo e Matteo Vitali: crisi per i protagonisti di Temptation Island - Siria Pingo e Matteo Viali starebbero affrontando un'altra crisi. La coppia che ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, ...

Si apprende da serial.everyeye.it: Nuovo sfogo social di Siria Pingo: "Sono stanca e incompresa". È crisi con Matteo Vitali? - Nuovo sfogo social dell'ex protagonista di Temptation Island. È crisi tra lei e Matteo Vitali? Ecco cosa è accaduto.