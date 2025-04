Arrestata un’altra amante di Matteo Messina Denaro | chi è Floriana Calcagno l’insegnante che andava nel covo del capomafia

Spunta una nuova amante dalle indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto e ottenuto l'arresto di Floriana Calcagno, un'insegnante di 40 anni che avrebbe avuto una relazione con il latitante di Cosa Nostra fino a poco prima della sua cattura. La donna è accusata di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena. Agli atti dell'inchiesta sono finite decine di foto, tutte estrapolate da telecamere di videosorveglianza, che ritraggono Calcagno in compagnia del «padrino», che circola tranquillamente in auto indossando un cappello a tesa larga e un foulard rosso. Il «supporto logistico» alla latitanza di Messina Denaro. Secondo i magistrati, la donna avrebbe assicurato a Matteo Messina Denaro «sostegno logistico, aiuto e supporto morale e materiale, nel territorio di Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Tre Fontane e in altre località della provincia di Trapani».

“Leonardo Bonafede era un amico di nostro padre, lo conoscevo pure io. Per la donna, insegnante come la madre, il pm della Dda di Palermo Gianluca De Leo aveva chiesto 8 anni di reclusione.

