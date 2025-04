Classifica film al botteghino 7 aprile – 13 aprile

Classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 7 aprile – 13 aprile.1MinecraftRegia: Jared HessCast: Jason Momoa, Emma Myers, Jack Black, Danielle BrooksAzione, Avventura – Stati Uniti 2025, 101 min.2Le assaggiatriciRegia: Silvio SoldiniCast: Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Nicolo PasettiDrammatico, Italia, Belgio, Svizzera 2025, 123 min.3Operazione VendettaRegia: James HawesCast: Hugh Jackman, Rami Malek, Adrian Martinez, Caitriona BalfeAzione, USA 2025, min.4A Working ManRegia: David AyerCast: Ricky Champ, Andrea Vasiliou, Neil Bishop, Sophie CraigAzione, Thriller – Gran Bretagna, USA 2025, 116 min.5EdenRegia: Ron HowardCast: Sydney Sweeney, Vanessa Kirby, Toby Wallace, Daniel BrühlThriller, USA 2024, 129 min.

