Scuola, a San Lazzaro la protesta degli studenti del Majorana.

San(Bologna), 14 aprile 2025 - Mattinata di agitazione quella odierna davanti allasuperioredi San. Un centinaio di, con megafono e striscione alla mano, si sono radunati, dalle 7, davanti all’istituto scolastico. In scia alle tante occupazioni nel bolognese glihannoto, come si legge sullo striscione: “Contro ladi Valditara”. Tanti gliche vedendo il fermento davanti al plesso scolastico sono tornati a casa. Al momento, infatti, nessuno è stato fatto entrare aper scongiurare una occupazione e non si stanno tenendo le lezioni. Entro la mattinata la dirigenza scolastica incontrerà i rappresentanti. Sul posto a presidiare la situazione anche le forze dell’ordine. Notizia in aggiornamento