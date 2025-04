Bergamonews.it - Coltelli d’autore a prezzi esclusivi, Bottega del Coltello sconta il catalogo online e in negozio

Nel cuore di Bergamo esiste un luogo dove la passione per la coltelleria si tramanda di generazione in generazione, mantenendo con maestria il sapere artigianale di un tempo con le più moderne innovazioni. Ladel, fondata nel 1962, è diventata un punto di riferimento per professionisti, collezionisti e appassionati, grazie a una selezione esclusiva di strumenti da taglio e accessori di alta qualità.Tutto ha inizio con Tarcisio Ambrosioni, che, spinto dalla passione e dalla determinazione, decide di avviare a Bergamo un’attività di affilatura e vendita di, supportato dalla moglie Anna. Con il passare degli anni, il figlio Eligio Ambrosioni porta avanti l’eredità di famiglia, ampliando l’offerta e stringendo collaborazioni con alcuni dei più celebri artigiani del settore.