Il kung-fu di Mbappé è uno scandalo | rosso immediato | Guarda

Non è stata una settimana facile per Kylian, attaccante francese strapagato del Real Madrid. Prima, in settimana, il fragoroso 3-0 all'Emirates contro l'Arsenal in Champions League, partita nella quale l'ex-Psg non è riuscito minimamente a incidere e che costringerà ora i Blancos a tentare una disperata rimonta al ritorno, al Bernabeu, contro Rice e compagni. Poi, nella Liga, un cartellinoper un fallo scellerato al 38' del primo tempo su Antonio Blanco dell'Alaves (ex-canterano della casa blanca, oltretutto)., in modo assolutamente gratuito, si è fiondato con la gamba tesa contro quella dell'avversario, subito a terra in pieno dolore. Il tutto, sotto gli occhi di Carlo Ancelotti, che ha visto la partita da un box di Mendizorroza a causa di una squalifica. In panchina il figlio Davide.