Puntomagazine.it - Auto in fiamme a Qualiano in Via Di Vittorio: non si tratta di incendio doloso

Il rogo è avvenuto sabato in via Di. I Carabinieri escludono la natura dolosa. Non è il primo caso simile registrato in città.– Un’è andata completamente distrutta a causa di undivampato sabato in via Di. Il veicolo, parcheggiato a bordo strada, è stato avvolto dalle, lasciando solo la carcassa bruciata.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania, che hanno effettuato i rilievi e transennato l’area per motivi di sicurezza. Dalle prime verifiche è emerso che l’non è di natura dolosa.Non è la prima volta che asi verificano episodi simili, in cuiprendono fuoco improvvisamente. Sebbene non si tratti di casi collegati tra loro, la frequenza di questi eventi desta preoccupazione tra i cittadini.