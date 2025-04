Blitz nella movida | scattano multe e segnalazioni

movida beneventana. nella notte tra sabato e domenica, il centro storico della città è stato oggetto di un'intensa attività di monitoraggio da parte delle forze dell'ordine. Tolleranza zero per droga e alcol ai minori. Controlli a tappeto dei Carabinieri nel cuore della movida beneventana.

