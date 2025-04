Parigi-Roubaix Van der Poel colpito in faccia da una borraccia lanciata da un tifoso | Sembrava una pietra - VIDEO

Durante la Parigi-Roubaix, nel settore numero 8, a 31 chilometri dal traguardo, uno degli spettatori ha lanciato una borraccia che ha colpito Van der Poel in faccia. "Bisogna fare qualcosa al riguardo. La gente sputa e lancia oggetti, è troppo e chiederò che si prendano provvedimenti"

Parigi-Roubaix - Van der Poel colpito in faccia da una borraccia lanciata da un tifoso : "Sembrava una pietra"

Durante la Parigi-Roubaix, nel settore numero 8, a 31 chilometri dal traguardo, uno degli spettatori ha lanciato una borraccia. "La gente sputa e lancia oggetti, è troppo e chiederò che si prendano provvedimenti"

Parigi-Roubaix 2025 : la caduta di Tadej spalanca la storia per Mathieu

Questo drappello arrivava ad avere un vantaggio massimo di tre minuti dopo 100 chilometri. 5 Pro Cycling Team). In compagnia dei diarchi, infatti, restavano solo il compagno di squadra di Mathieu, Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), il danese Pedersen e il sorprendente svizzero Stefan Bissegger (Decathlon AG2R La Mondiale).

Mathieu Van der Poel trionfa alla Parigi-Roubaix - Pogacar secondo

Terza Parigi-Roubaix di fila, come solo l’avo Lapize e il nostro Moser, ottava prova monumento in bacheca, quante ne ha raccolte il suo amicone Pogacar, che stavolta deve accomodarsi sul secondo gradino del podio: un risultatone per chi sul pavé francese il naso non l’aveva mai messo, ma non quella vittoria che ne avrebbe alimentato la leggenda.

