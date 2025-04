Ma che piange The Couple Laura Maddaloni critica la concorrente in lacrime

Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi che mette in palio un montepremi record per la TV italiana: un milione di euro. Le otto coppie in gara dovranno nominarsi a vicenda, e questo sta già creando tensioni e malumori.La settimana è trascorsa in modo piuttosto tranquillo, ma ieri sera, subito dopo cena, si è acceso un momento emotivo nella casa. La ginnasta Giorgia Villa ha avuto un confronto con alcune concorrenti: le sorelle Boccoli, Thais Souza Wiggers ed Elena Barolo. La giovane campionessa è scoppiata in lacrime: “Faccio fatica ad aprirmi con voi grandi, mi sento ignorata. Avevo paura ci fosse odio nei miei confronti, magari perché non riuscivo a parlare”.Leggi anche: “Ma cosa fanno?”. Leggi su Caffeinamagazine.it Stasera su Canale 5 va in onda l’attesissima seconda puntata di The– Una vittoria per due, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi che mette in palio un montepremi record per la TV italiana: un milione di euro. Le otto coppie in gara dovranno nominarsi a vicenda, e questo sta già creando tensioni e malumori.La settimana è trascorsa in modo piuttosto tranquillo, ma ieri sera, subito dopo cena, si è acceso un momento emotivo nella casa. La ginnasta Giorgia Villa ha avuto un confronto con alcune concorrenti: le sorelle Boccoli, Thais Souza Wiggers ed Elena Barolo. La giovane campionessa è scoppiata in: “Faccio fatica ad aprirmi con voi grandi, mi sento ignorata. Avevo paura ci fosse odio nei miei confronti, magari perché non riuscivo a parlare”.Leggi anche: “Ma cosa fanno?”.

Ne parlano su altre fonti Scontro a X Factor, Paola Iezzi attaccata da una concorrente: “Ho subito un’ingiustizia”. Tutta la valle piange la maestra Laura Franza Terroni. Laura Pausini in lacrime a 'Buon Compleanno Pippo'. “Ma che piange”. The Couple, Laura Maddaloni critica la concorrente in lacrime. Stefano Oradei sfida Laura Maddaloni a The Couple ma finisce malissimo/ Il video della battaglia è virale. Clemente Russo, chi è il marito di Laura Maddaloni/ "Ci siamo sposati due volte. Le nostre.

Secondo msn.com: The Couple, Elena Barolo si sbilancia su Laura Maddaloni: "Non mi fido perché..." - Nella Casa di The Couple sono nate le prime simpatie e antipatie. L'ex velina Elena Barolo, infatti, non è riuscita a nascondere i suoi dubbi e perplessità sul comportamento della sportiva Laura Madda ...

Scrive msn.com: The Couple, chi sono i concorrenti: le 8 coppie ufficiali e i due partner segreti per Laura Maddaloni e Antonino Spinalbese - Finalmente l'attesa è finita. Ilary Blasi è arrivata e ha dato il via a The Couple, il nuovo game show di Canale 5 dove 8 coppie si sifderanno tra di loro per vincere un milione ...

Nota di davidemaggio.it: Laura Maddaloni e Giorgia Villa a The Couple - Nel reality di Canale 5, The Couple, Davide Maggio annuncia la coppia composta dall'ex judoka Laura Maddaloni e dalla ginnasta Giorgia Villa.