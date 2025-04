Colpo nella notte ladri svaligiano la cassaforte del supermercato - IN AGGIORNAMENTO

Colpo al supermercato. nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 aprile, infatti, ignoti hanno assaltato la struttura ‘Aldi’ di via Eridano. I malviventi, una volta entrati, si sono diretti subito verso la cassaforte del centro commerciale, svuotandola.Iscriviti al canale WhatsApp di. Ferraratoday.it - Colpo nella notte, ladri svaligiano la cassaforte del supermercato - IN AGGIORNAMENTO Leggi su Ferraratoday.it altra domenica 13 e lunedì 14 aprile, infatti, ignoti hanno assaltato la struttura ‘Aldi’ di via Eridano. I malviventi, una volta entrati, si sono diretti subito verso ladel centro commerciale, svuotandola.Iscriviti al canale WhatsApp di.

Pontedera - negozi sotto attacco : nuovo colpo di notte

Orecchini a terra ma anche detersivi e altri oggetti per la casa. Non più tardi di due giorni fa il consigliere di Fratelli d'Italia, Matteo Bagnoli, era tornato a chiedere all'amministrazione comunale misure per cercare di arginare questi colpi, che spesso si portano dietro.

Colpo di pistola (a salve) nella notte in centro storico - paura tra i residenti

Il racconto "Era tardi, ho sentito un rumore secco. La mattina dopo, sul marciapiede, le tracce di quanto avvenuto: un bossolo di una cartuccia a salve, abbandonato.

Esplosione nella notte. Colpo alla Monte Paschi ladri in fuga col bacomat

Ma ormai i ladri avevano fatto perdere le tracce. "Quando ho sentito lo scoppio ho capito subito che era qualcosa di diverso dalla semplice esplosione di botti, come spesso accade – ha commentato una donna – vivo proprio nei pressi di piazza Liberazione e tutti lo abbiamo sentito.

