Bianca Balti in viaggio con le figlie e il compagno per il compleanno di Mia

Tgcom24.mediaset.it - Bianca Balti in viaggio con le figlie e il compagno per il compleanno di Mia Leggi su Tgcom24.mediaset.it La modella in partenza con la famiglia posta i video dall'aeroporto: la meta è una sorpresa per la sua secondogenita

Oltre il danno - anche la beffa : Bianca Balti ha dovuto affrontare la malattia - ma anche le critiche dei medici - il racconto

Dall’estate del 2024, infatti, accanto a sè ha un nuovo compagno, Alessandro Cutrera. Ti fa andare in menopausa precoce. Sai chi mi ha aiutato davvero? Una dottoressa che mi ha visitato e mi ha detto: come sei coraggiosa.

Bianca Balti sapeva del probabile cancro ma non si è operata : “Non voglio sentirmi in colpa - non accetto più questa critica”

Sapeva di avere una predisposizione al cancro molto prima che il tumore si manifestasse lo scorso settembre. Prosegui la lettura . E come sempre nella sua vita, rivendica la sua decisione e risponde a.

Bianca Balti sapeva di essere predisposta per il cancro e risponde alle critiche : "Perché non mi sono operata"

E come sempre nella sua vita, rivendica la sua decisione e risponde a. Prosegui la lettura . Eppure Bianca Balti, la top model che ha incantato Sanremo con il suo sorriso contagioso, ha scelto di non operarsi, di non intervenire chirurgicamente in modo preventivo.

