Veronica Ursida: al Cinema con Rocco e su Rai2 con Monica Setta

: alcone suconL’attrice romanaha da poco concluso la sua esperienza sul set in un film conSiffredi (che porta la regia di Eleonora Puglia) di cui si discuterà parecchio. Per poi essere ospite disudove si è rivelata come artista, come donna e come mammaTorna sul grande schermo, la conduttrice Rai e influencer che ha da poco concluso le riprese del film “Blue” per la regia di Eleonora Puglia (prodotto da Camaleo). Ma di questo lungometraggio ancora si sa poco.Quello che invece si sa, e ha fatto rumors sul web, è che nello stesso film recita ancheSiffredi, nel suo primo ruolo drammatico. In effetti il genere del film è piuttosto impegnativo, ma la presenza nel cast del celebre volto dell’eros ha fatto molto discutere.